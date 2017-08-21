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Petrol sondaj kuyusu sayısı 1 haftanın en yüksek seviyesinde

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:55

Petrol, ABD'de sondaj kuyusu sayısındaki azama ile birlikte 1 haftanın en yüksek seviyesi yakınında.

Petrol fiyatları, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısının Ocak ayından bu yana en yüksek düşüşünü göstermesinin ardından kazançlarını bir haftanın en yüksek seviyesi yakınında korudu.

Vadeli Petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde 3.7 yükseldikten sonra faza değişmedi. Baker Hughes Inc.'nin verilerine göre, ABD'de aktif Petrol sondaj kuyusu sayısı geçen hafta 5 adet düştü ve bu ay ikinci kez aşağı yönde hareket etti. Dünyanın en büyük petrol traderı Royal Dutch Shell Plc'nin hafta sonu, Libya'dan son beş yılda ilk kez petrol yüklemesi yaptığı kaydedildi.

Petrol, yatırımcıların dikkatlerini arz fazlasının beklenenden daha yavaş azalmasına neden olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarına karşılık artan küresel üretim artışına çevirmeleri ile birlikte varil başına 50 doların altında dalgalandı. ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısının azalmasına karşın, üretim artmaya devam ediyor ve Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sydney'de CMC Markets anaisti Ric Spooner, "Üretimin arttığı gerçeğine karşın, stoklar düşüyor," dedi ve "Bu, OPEC'in üretim kısıntılarının işlediğini gösteriyor. Fiyatlar şu anda 44 dolar ile 52 dolar aralığında seyrediyor" şeklinde görüş bildirdi.

Salı günü vadesi dolacak Eylül vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 8 sent yükselerek Hong Kong saati ile 10:10'da varil başına 48.59 dolara çıktı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 9 altındaydı. Fiyatlar Cuma günü 1.42 dolar ya da yüzde 3 yükselerek 48.51 dolardan kapandı ve haftalık kaybını yüzde 0.6'ya indirdi.

Ekim vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 4 sent yükselerek varil başına 52.76 dolara çıktı. Küresel gösterge Brent petrolü, Ekim vadeli WTI'a kıyasla 4.07 dolar primli işlem gördü.

Etiketler: Petrol sondaj kuyusu sayısı , petrol sondaj kuyusu , sondaj kuyusu
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