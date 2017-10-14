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Petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

AA
14.10.2017 - 08:57 | Son Güncelleme:

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı son 6 haftada 5 kez düşüş gösterdi.

ABD'nin Petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham Petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen Petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 9-13 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 743'e düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 6 haftada 5 kez düşüş yaşanmış oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek tarihi bir düşüş kaydetmişti.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretimi de geçen hafta geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) perşembe günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 81 bin varil düşüşle 9,48 milyon varile geriledi. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 4 hafta art arda yükseliş göstermesinin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

EIA'nın ekim ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,2 milyon, gelecek yıl 9,9 milyon varil olması öngörülüyor.

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