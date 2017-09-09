Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

AA
09.09.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 07:31

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

ABD'nin Petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham Petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen Petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 3 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 4-8 Eylül'ü kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 756'ya düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 4 haftada 3 kez düşüş yaşanmış oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek, yüzde 80 ile tarihi bir düşüş kaydetmişti.

PETROL ÜRETİMİ GEÇEN HAFTA SERT DÜŞTÜ

Öte yandan, Harvey Kasırgası nedeniyle ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta sert düşüş görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 749 bin varil azalarak 8,78 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda yükselişin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

Uzmanlar, Harvey Kasırgası sebebiyle ABD'de petrol sondaj kulelerinin ve ham petrol üretiminin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle ABD'de ham petrol üretimi geçen yıl ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerilemişti.

EIA'nın ağustos ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,35 milyon, gelecek yıl da 9,91 milyon varil olması öngörülüyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta azalış olduğunun bildirilmesine rağmen, küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Baker Hughes verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası alanda en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 53,65 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 47,39 dolara geriledi.

Etiketler: Petrol sondaj kulesi , Petrol sondaj kulesi sayısı , abd Petrol sondaj kulesi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri