Petrol satrancı: Rejimden PYD'ye kritik hamle

Terör örgütü DEAŞ, Rakka'da verdiği önemli kayıplardan sonra güçlerini Irak sınırına hakim Deyrizor'a kaydırmıştı. DEAŞ'ın mağlubiyetinin yaklaşması, petrol zengini kent üzerindeki rekabeti artırıyor. Rusya'nın hava, İran'ın ise kara desteğini alan Beşşar Esad rejimi güçleri, Humus çölünden ilerleyerek, ay başında kent merkezindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.

PYD/PKK, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Örgüt, ABD destekli operasyonunu 9 Eylül'de ilan etmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, Deyrizor kent merkezinin güneydoğusundaki Sakır adasını DEAŞ'tan alarak, Fırat Nehri'nin doğusuna geçti.

Rejim güçleri, Fırat'ın 3 kilometre doğusundaki Murad köyünü de DEAŞ'tan aldı.

PYD/PKK PETROL SAHALARINA GÖZ DİKTİ

Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Rusya'nın önceki gün PKK/PYD'yi nehrin doğusundaki El Sina bölgesi yakınlarında vurduğu iddia edilmişti. Rus haber ajansı Ria'da terör örgütü PKK/PYD sözcülerinden Talal Salu'nun "rejimin nehrin doğusunda geçmesi halinde çatışacakları" yönündeki ifadeleri yer almıştı.

İRAN İÇİN KİLİT NOKTA

Diğer yandan, rejim Deyrizor operasyonunda Rusya'nın yanı sıra İran'ın desteğini alıyor.

Rejim saflarında yaklaşık yüzde 40 oranında İran'ın eğittiği milis yer alıyor ancak İran'ın Deyrizor için planı daha geniş perspektife dayanıyor.

Bağdat yönetimine bağlı İran destekli Haşdi Şabi güçleri, Deyrizor'un batısında, Irak tarafında, Musul'da konuşlu durumda.

Deyrizor'daki İran destekli milislerin ilerleyerek Musul'daki Haşdi Şabi'nin güçleriyle birleşmesi durumunda İran için stratejik bir proje hayata geçecek. Böylece, İran'a Irak üzerinden Suriye ve Akdeniz’e çıkış yolu açılacak.