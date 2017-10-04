Petrol sahasını ele geçirdiler

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde ilerleyerek bir petrol sahasını ele geçirdi.

Deyrizor kent merkezinin kuzeyine ulaşan terör örgütü PYD, son olarak kentin kuzeydoğusundan Suvar beldesini, kuzeybatıdan ise Fırat kıyısındaki Kasra beldesini ele geçirmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgüt, Fırat Nehri'nin doğusunda Deryrizor il merkezinin 22 kilometre doğusundaki Cefre petrol sahasını kontrolüne aldı. Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.