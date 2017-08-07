Petrol OPEC öncesi...

Petrol fiyatları, OPEC üyesi ülkelerin temcilcilerinin neden bazı üyelerin taahhüt ettikleri miktarda üretim kısıntısına gitmediklerini görüşmek üzere toplanmalarından önce, kazançlarını varil başına 49 doların üzerinde korudu.

Vadeli Petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 1.1 yükseldikten sonra fazla değişmedi. Kuveyt ve Rusya'nın eş başkanlığında gerçekleştirlecek ve iki gün sürecek olan toplantı Pazartesi günü ABu Dhabi'de başlayacak ve neden bazı katılımcıların üretim kısıntısı taahhütlerini yerine getirmedikleri konusu görüşülecek. ABD'de aktifPetrol sondaj kuyusu sayısı, Baker Hughes Inc.'nin rakamlarına göre, geçen hafta bir adet azaldı.

Petrol, Mayıs ayından bu yana ilk kez 50 doların seviyesinin üzerine çıktıktan sonra, artan küresel arza ilişkin işaretlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının piyasaya yeniden denge kazandırmaya yönelik çabalarına ilişkin iyimserliği azaltması ile bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Bloomberg'in derlediği verilere göre, üretim kısıntısı anlaşmasına uyum Temmuz'da yüzde 86'ya inerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sydney'de CMC Markets analisti Ric Spooner, "Büyük oyuncular analşmaya uymaya devam edecek ya da en azından bunu yapacaklarını söylüyorlar," dedi ve "Piyasalar genel talep, arz vve stok durumunu değerlendirmeye devam edecek. Şu an için petrolün olası işlem aralığı 40 doların ortası ile 50 dolarların alt seviyeleri arasındaki bölge" şeklinde görüş bildirdi.

Eylül vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 7 sent düşerek Hong Kong saati ile 09:59'da varil başına 49.51 dolara indi Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 10 altındaydı. Kontrat Cuma günü 5 5sent yükselerek 49.58 dolardan kapandı ve haftalık kaybını yüzde 0.3'e daralttı.

Ekim vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 8 sent düşerek varil başına 52.34 dolara geriledi. Fiyatlar Cuma günü 41 sent yükselerek 52.42 dolardan kapandı ve haftalık kaybını yüzde 0.2'ye düşürdü. Küresel gösterge Brent petrolü, Ekim vadeli WTI'a kıyasla 2.69 dolar primliişlem gördü.