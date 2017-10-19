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Petrol Kuzey Irak gerginliğiyle zirveye yakın

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

Petrol, Kuzey Irak'ta yaşanan gerginlik ile üç haftanın en yüksek seviyesine yakın bir seviyeden işlem görüyor.

Petrol hükümet birlikleri ve Kürt kuvvetleri arasındaki çatışmanın ardından Kuzey Irak ihracatının yarıdan fazla düşmesiyle üç haftanın en yüksek kapanış seviyesine yakın bir seviyeden işlem gördü.

Petrol vadelileri, son dört seansta gerçekleştirdiği yaklaşık yüzde 3'lük yükselişten sonra New York piyasasında fazla değişmedi. Enerji Enformasyın İdaresi'nin (EIA) raporuna göre, ABD'de Petrol stokları, geçtiğimiz hafta 5.73 milyon varil kadar azaldı.

Petrol, geçtiğimiz haftanın sonlarında artan gerginlikten bu yana varil başına 51 doların üzerinde seyrediyor. Goldman Sachs, Salı günü yaptığı açıklamada, OPEC üyeleri içerisinde en büyük ikinci üretici olan Irak'ta yaşanan potansiyel üretim aksamalarının yanı sıra, petrol piyasasının, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlikle artan jeopolitik risklerle mücadele ettiğini belirtti.

Samsung Futures'da emtia analisti Kim Kwangrae, telefon yoluyla yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'taki ihracatın azalması, petrol fiyatlarını yukarı çekerken ABD'de petrol stokları azaldı" dedi ve " Ancak, üretimin yakında toparlanacağını düşünüyorum. Kerkük'ten gelen petrol, hem Irak hem de Kürt kuvvetleri için önemli" şeklinde konuştu.

Vadesi Cuma günü dolacak olan Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), NYMEX piyasasında Singapur saatiyle 13:33'te 1 sent düştü ve varil başına 52.03 dolardan işlem gördü. Kontrat, Çarşamba günü 16 sent yükselerek 27 Eylül'den bu yana olan en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Etiketler: petrol fiyatları
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