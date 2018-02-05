Petrol kazançlarını korumakta zorlanıyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD üretiminin artımasının etkisiyle güçlenen endişeler sonrasında hız kesti. Petrol, on yıldan uzun bir sürenin en iyi Ocak ayını kaydetmişti.

New York'ta işlem gören petrol vadelileri, Baker Hughes verilerinin ABD'li ihracatçıların petrol kulesi sayısının geçtiğimiz hafta artarak yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını işaret etmesi sonrasında, ardı ardına ikinci seanta da düşüş kaydetti

ABD petrolünün karşısında pozisyon alan aşağı yönlü pozisyonlar, CFTC verilerine göre ardı ardına üçüncü haftada da artış kaydetti.

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Barnabas Gan, “Yüksek ABD petrol kulesi sayısı ve yüksek petrol üretiminin Şubat'ta sürmesiyle piyasadaki endişeler şu noktada tutarlı gibi görünüyor. Bu endişeler günyüzüne çıktıkça fiyatlar düşüyor.” dedi.

New York'ta işlem gören Mart vadeli WTI petrol kontratları 83 cent düşerek 64.62 dolara gerilemesinin ardından Singapur saatiyle 12:20'de 64.79 dolardan alıcı buldu.

Londra'da işlem gören Nisan vadeli Brent petrol kontratları ise 89 cent düşerek varil başına 67.69 dolara düştü. Fiyatlar geçtiğimiz hafta yüzde 2.8 geriledi.

ABD'li üreticilerin petrol kulesi sayısı, Cuma günkü Baker Hughes verilerine göre geötiğimiz hafta 6 adet artarak 765'e (11 Ağustos'tan beri en yüksek) yükseldi.