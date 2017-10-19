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Petrol işleme lisansı sahipleri LPG ithal edebilecek

AA
19.10.2017 - 09:55 | Son Güncelleme:

Petrol işleme lisansı sahiplerinin, petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilmesinin yolu açıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri, LPG piyasası faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ise LPG taşımasında kullanacakları karayolu araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK'ya bildirecek ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutacak.

Söz konusu lisans sahipleri, Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirecek. Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere ödeyecek.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren işleme lisansı sahipleri, petrol ve diğer kimyasal maddelerden, madeni yağ üretimi hariç, yeni ürünler elde edilmesine veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştiriyor.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girecek.

Etiketler: Petrol işleme lisansı
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