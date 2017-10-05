Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Petrol fiyatları artar

    Petrol fiyatları artar

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    05.10.2017 - 01:03 | Son Güncelleme:

    RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) düzenlenen tartışmalı referandum sonrasında buradaki bölgesel hükümete petrol ambargosu uygulanması çağrılarına ilişkin konuştu.

    Moskova’da düzenlenen ‘Enerji Haftası’ forumunda konuya değinen Putin, IKBY’ye petrol ambargosunun petrol fiyatlarını arttıracağını belirterek, “Böyle bir gelişmeyi kimsenin arzulamadığını düşünüyorum. Tabii gerçek hayatta neler yaşanacağını izleyip görmemiz gerek” dedi.

    ‘TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUZ’
    Putin, IKBY referandumuyla ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: “Bizim Irak’ta yaşayan Kürt halkıyla ezelden beri iyi ilişkilerimiz var. Biz bahsedilen olaylara karışmıyoruz ve kimseyi kimseye karşı kışkırtmıyoruz. Kürt bölgesi etrafındaki tartışmaları alevlendirmek yerine durumu sakinleştirecek davranışlarda bulunmak gerekli. İlgili tarafların görüşmeler yoluyla çözüm bulmalarına yardımcı olmak gerek. Biz bu yüzden konu hakkında sor derece temkinli konuşuyoruz.” 

    Etiketler: Vladimir Putin , Kuzey ırak , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri