Petrol fiyatları artar

Moskova’da düzenlenen ‘Enerji Haftası’ forumunda konuya değinen Putin, IKBY’ye petrol ambargosunun petrol fiyatlarını arttıracağını belirterek, “Böyle bir gelişmeyi kimsenin arzulamadığını düşünüyorum. Tabii gerçek hayatta neler yaşanacağını izleyip görmemiz gerek” dedi.



‘TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUZ’

Putin, IKBY referandumuyla ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: “Bizim Irak’ta yaşayan Kürt halkıyla ezelden beri iyi ilişkilerimiz var. Biz bahsedilen olaylara karışmıyoruz ve kimseyi kimseye karşı kışkırtmıyoruz. Kürt bölgesi etrafındaki tartışmaları alevlendirmek yerine durumu sakinleştirecek davranışlarda bulunmak gerekli. İlgili tarafların görüşmeler yoluyla çözüm bulmalarına yardımcı olmak gerek. Biz bu yüzden konu hakkında sor derece temkinli konuşuyoruz.”