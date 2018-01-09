Petrol fiyatları 68 doların üzerinde

İran'da geçtiğimiz hafta yaşanan protesto gösterileri ve Venezuela'daki ekonomik krizin petrol arzını etkileyebileceği endişelerinin sürmesinin de etkili olduğu yukarı hareket ile Brent petrolün varil fiyatı 68.25 dolara kadar çıktı. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 62.56 dolar seviyesine yükseldi.

Saat 07:40'ta Brent petrol 68.20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas tipi petrol ise 62.20 dolar civarında yer aldı.

Petrol piyasasında yarın API petrol stokları net değişim (00:30) ve DOE petrol stokları (18:30) verileri takip edilecek.