Petrol fiyatı sert düştü

ABD'nin artan üretimi OPEC'in arz kısıntısını önemsizleştirdi, petrol fiyatları 71 dolardan 64'lere geriledi.

Petrol fiyatları İran'ın üretim artırma planları açıklaması ve ABD ham petrol üretiminin rekor seviyeleri görmesinin ardından küresel arzda keskin artış endişelerinin güçlenmesiyle düşüşünü altınca güne taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 20 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 64.20 doları gördü.

Petrolde bu düşüş son 10 yılın en iyi yıl başlangıcının ardından geldi.

ABD, geçtiğimiz hafta, günlük ortalama 10,25 milyon varil ile petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük 2. üreticisi olmuştu.