Petrolden daha ucuz! Yeni keşfedildi!

Dünya rezervinin yüzde 72’si Türkiye’de olan bor madenleri, Balıkesir’de ki bir Ar-Ge firması tarafından ileri teknoloji ile işlenmeye başlarken, firma diğer yakıt türlerinden daha az maliyet gerektiren bor türevli, ‘yeşil enerji’ adıyla yeni bir enerji kaynağı ürettiğini açıkladı.

Yakın zamanda ileri teknoloji kullanarak bu çalışmasını ilerleten firma, bor madenini saflaştırarak elde ettiği Sodyumpentaborat ara elemanını sıfır dereceye kadar indirmeyi başardı. Saflaştırılan her değerde farklı bir alanda kullanılmak üzere ara ürün katkı maddesi olarak kullanılan Bor madeninin bilinen 14 şeklinden 8’ini artık Türkiye işleyebiliyor.

Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, son buluşunu anlattı. Dışarıdan hiçbir destek almadan, kendi öz kaynaklarıyla, Edremit’teki ileri teknoloji laboratuvarlarında bor madeninden elde ettiği sıfır değerli ara eleman katkılı ‘etil bor’ ürününü tanıtan Durukan, dünyanın ‘yeşil enerji’ olarak tanıdığı bu yeni enerjinin diğer yakıt türlerine oranla çok daha az maliyetle elde edilebildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Durukan, amaçlarının Türk Ar-Ge’sinin dünya çapında söz sahibi olmasını sağlamak ve insanlığa faydalı ürünler üretmek olduğunu ifade ederek, “Ar-Ge firmamızın yeni hedefi yeni enerjiler üzerinedir. Bu yaptığımız çalışma, etil borattır. Yeşil enerji denilen bir enerjidir bu. Buradaki asıl amacımız, hidrojen enerjisini absorbe etmek olan bor hidrür çalışmasıdır.

Bu yeşil enerji çalışması aslında ön çalışmadır. Yeşil enerjiyi bor madenini kullanarak elde ettik. Borun çeşitli türevleri var ve biz daha önce de Borun 8 türevini burada elde etmeyi başarmıştık. Milli servetimiz olan bor madenini işleyerek yeni bir türevini ortaya çıkardık. Bu tamamen bordan oluşmuyor. Bor katkılı bir üründür. Bunu biz tamamen kendi imkanlarımızla, kendi ekonomik gücümüzle burada ürettik. Ülkemiz ekonomisine de katmış durumdayız. Bu enerji geleceğin enerjisidir. Geleceğin enerjisi de hidrojendir. Hidrojen, eksi 180 derecede ancak durdurulabilirken, bizim elde ettiğimiz bor hidrür isimli malzeme ile artık oda sıcaklığında bile hidrojeni tutabiliyor, absorbe ettirebiliyoruz" dedi.

BİR ÇOK ENERJİDEN ÇOK DAHA UCUZ

Çalışmaların sadece birinci aşamasını tamamlayarak etil boratı ürettiklerini aktaran Durukan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dünyanın en ucuz enerjisi. Doğalgaz, petrol, elektrik gibi bir çok enerjiden daha da ucuza mal olmaktadır. Dünya bilimi de yeni enerjiler üzerinde çalışıyor, biz de çalışıyoruz. Ama burada önemli olan, dünya rezervinin yüzde 72’si ülkemizde olan bor madeninin türevlerini zenginleştirerek borun her çeşidini kullanabilmemizdir. Dünyada bu tür çalışmalar yapılıyor ama çok iyi şekilde hayata geçirilmiş bir çalışma görünmüyor. İkinci aşamamız, hidrojen enerjisidir. Yeşil enerji, şimdilik, daha çok büyük araçlara yakıt olarak kullanılabilir. Trenler, gemiler, ağır yük taşıyıcılar, elektrik santralleri için uygun olur. Otomobillerde kullanılması için daha geliştirilmesi gerekir”

DÜNYA BİLİMİ HENÜZ BİLMİYOR

Bor ham maddesiyle 5 yıl önce ürettikleri 7 su molekül yapıya sahip sodyumpentaborat ile Amerika’da NASA Kimya Ödülünü aldıklarını belirten Faruk Durukan yaptıkları en son bilimsel çalışma sayesinde dünya bilim insanlarının henüz haberdar olmadığı sıfır su molekül yapıya sahip sodyumpentaborat anhidratı da üretmeyi başardıklarını söyledi.



