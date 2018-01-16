Petrol 3 yılın zirvesi yakınında

Petrol fiyatları, hedge fonların petrolün yükseleceği beklentisi ile açtıkları pozisyon (uzun pozisyon) sayısını 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarması ile birlikte üç yılın en yüksek kapanış seviyesi yakınında seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta yüzde 4.7 yükseldikten sonra yüzde 0.3 daha değer kazandı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre, para yöneticileri Batı Teksas petrolünde (WTI) net uzun pozisyon sayısını 2006 yılına kadar giden veriler dikkate alındığında en yüksek seviyesine çıkardı. Brent petrolü Londra'da Pazartesi günü son üç yıldır ilk kez varil başına 70 doların üzerinde kapandı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını gidermek için üretim kısıntılarına gitmeleri ile birlikte yükselişini üst üste ikinci yıla taşıdıktan sonra bu hareketini sürdürüyor. Citigroup Inc., Societe Generale SA, ve JPMorgan Chase & Co., piyasanın yeniden denge kazanması ile birlikte, koalisyonun üretim kısıntılarını, progralanan tarih olan Aralık ayında önce, yıl ortasında azaltabileceği tahmininde bulundu.

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Barnabas Gan, "Petrolün yukarı yönde hareket etmesi konusunda artan bir şekilde temkinli hale geliyoruz. Özellikle teknik seviyelere baktığımızda. Fiyatlar halihazırda aşırı alım bölgesinde," dedi ve "ABD üretiminin tekrar artma ihtimali yüksek. Bunun nedeni, petrol fiyatlarının çok güçlü olması" şeklinde görüş bildirdi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 23 sent yükselerek, Hong Kong saati ile 10:07'de varil başına 64.53 dolara çıktı. Pazartesi günü, Martin Luther King Jr. tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı kapanış olmadı ve tüm işlemler hesaplara Salı günü kaydedilecek. WTI Cuma günü 64.20 dolar ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Pazartesi günü yüzde 0.6 değer kazanarak Aralık 2014'ten bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdikten sonra 20 sent düşerek varil başına 70.06 dolara indi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 5.61 dolar primli işlem gördü.