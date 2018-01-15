Petrol 3 yılın zirvesi yakın

Petrol fiyatları, son fiyat yükselişlerine karşın, Irak'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer üreticilerin OPEC öncülüğündeki üretim kısıntılarının devam etmesi gerektiği yönündeki çağrısına katılmasının ardından üç yılı aşkın sürenin en yüksek kapanışı civarında işlem gördü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta yüzde 4.7 yükseldikten sonra fazla değişmedi. Irak Petrol Bakanı Jabbar al-Luaibi, CUmartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, üretim kısıntılarının piyasanın istikrar kazanmasına yardımcı olduğunu ve kısıntıların sürmesi gerektiğini kaydetti. Baker Hughes Inc.'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı geçen hafta 10 artarak altı ayı aşkın sürenin en büyük artışını gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmak amacıyla üretim kısıntılarına gitmeleri ile birlikte yükselişini ikinci yılda da sürdürmesinin ardından çıkışına devam etti. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, Abu Dhabi'de katıldığı bir konferansta, ham petrol talebinin 2018 yılında günlük 1.5 milyon varil civarında artacağını söyledi.

Sydney'de Fat Prophets'in emtia analisti David Lennox, "Petrol bu seviyelerde rahat görünüyor," dedi ve "OPEC ülkelerinin anlaşmaya uyumu izlenmesi gereken önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Fiyatların daha da yükselmesi için en önemli sorun artan ABD üretimi" şeklinde görüş bildirdi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent artarak Hong Kong saati ile 11:00'de varil başına 64.43 dolara çıktı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 5 altındaydı. Kontrat Cuma günü yüzde 0.8 değer kazanarak 64.30 dolar ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 3 sent yükselerek varil başına 69.90 dolara çıktı. Fiyatlar geçen hafta yüzde 3.3 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 5.49 dolar primli işlem gördü.