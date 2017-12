Petrol 2 yılın en yüksek seviyesi yakınında

Petrol fiyatları, Libya'nın en büyük ihracat terminaline giden boru hattında meydana gelen patlamanın OPEC üyesi bu ülkede üretimi daraltmasının ardından iki yılı aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyesi yakınında seyretti.



Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü yüzde 2.6 değer kazanarak Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından fazla değişmedi. Libya'nın Es Sider terminaline petrol taşıyan Waha Oil Company'nin işlettiği bor hattında Salı günü bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucu üretim günlük 70,000 ila 100,000 varil azaldı. Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, son 10 yılda ilk bütçe fazlasına destek için, petrol gelirini 2023'e kadar yaklaşık yüzde 80 artırmasını beklediği kaydedildi.



Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da olduğu ortaklarının arz kısıntılarını 2018 yılının sonuna kadar uzatmaları ile birlikte üst üste ikinci yılı da kazançla geçmeye yöneldi. Fiyatlar bu ay, İngiltere'de dünyanın en önemli hatlarından biri olan diğer bir boru hattının çatlak dolayısıyla kapatılmasının etkisiyle değer kazandı. İşletmeci Ineos Group, Forties Boru Hattı Sistemi’nin Kinneil tesisinde akışın kısmen yeniden başladığını kaydetti.



Seul'de Samsung Futures Inc. emtia analisti Kim Kwangrae, "Libya'daki boru hattı patlaması, tekrar onarılmasının zaman alabilecek olmasından dolayı çok daha ciddi bir durum," dedi ve "Bu kesinti, küresel arz fazlasının bir kısmının azalmasına neden oalcak denli ciddi" şeklinde görüş bildirdi.



Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 24 sent düşerek Seul saati ile 11:16'da varil başına 59.73 dolara geriledi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 52 altındaydı. Kontrat Salı günü 1.50 dolar yükselerek 59.97 dolardan kapandı.



Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 34 sent düşerek varil başına 66.68 dolara indi. Fiyatlar Salı günü 1.77 dolar ya da yüzde 2.7 yükselerek 67.02 dolar ile Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 6.94 dolar primli işlem gördü.