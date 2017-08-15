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Petlas, dünya pistlerine çıkıyor

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 15:23Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:12

Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas, yarış lastiğinde de en büyüklerden biri olmak için düğmeye bastı. Şirket, dünya pistlerine damga vurmaya hazırlanıyor.

AKO Grubunun amiral gemisi olan Petlas, 2023 yılında 1 milyar dolara ulaşması beklenen dünya yarış lastiği sektörünün en büyük oyuncularından biri olmak için Ar-Ge yatırımlarını artırma kararı aldı.

Yarış pistlerinde büyüme hedefini, uluslararası şampiyonalarda Türkiye adına yarışacak genç sporcuları desteklemek isteyen Petlas, Türk otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırılması için düzenlenen “TOSFED Yıldızlarını Arıyor” projesine sponsor oldu.

DÜNYAYA YARIŞ LASTİĞİ İHRAÇ EDECEK

Ar-Ge Merkezi’nde dışarıdan teknoloji transferi olmadan, kendi know-how’larını yetişmiş insan gücüyle üreten Petlas, yaklaşık 250 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımının gerçekleştiği dünya yarış lastiği sektöründe öne çıkmayı amaçlıyor.

Geçen yıl faaliyete geçirdiği yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerinde 2 bin 100 metre uzunluğuna sahip ‘Test Pisti’ ile de dikkat çeken marka, geliştirdiği yarış lastiklerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi planlıyor.

 

Etiketler: Petlas , TOSFED Yıldızlarını Arıyor , Ar-Ge
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