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PETKİM'den hisse devri

AA
09.01.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) tarafından, SOCAR Türkiye Enerji AŞ (STEAŞ) ile Rafineri Holding AŞ hisselerine ilişkin hisse satış ve devir sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Petkim Petrokimya Holding AŞ ile hakim ortağı STEAŞ arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30 payının 720 milyon ABD doları karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzalandığı belirtildi.     

Açıklamada, "Rafineri Holding AŞ yarımadamızdaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri AŞ'nin yüzde 100'üne sahip olan STEAŞ'ın yüzde 59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR'da dolaylı olarak yüzde 18 pay sahibi olacaktır. Rafineri Holding'in sözleşmeye konu hisseleri gerekli izinlerin alınmasını müteakip sözleşmede kapanış tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31 Mart 2019'dur." ifadelerine yer verildi.     

      

Etiketler: Hisse devri , hisse satış
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