Petkim'den 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, İrlanda borsasında yer alması planlanan tahvillere ilişkin talep toplama işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu tahvil ihracıyla ilgili olarak, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale ve VTB Capital Plc'nin yetkilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahviller 500 milyon dolar tutarında, 26 Ocak 2023 vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık yüzde 5,875, satış fiyatı nominal değerin yüzde 99,467'si olacak şekilde ihraç edilecektir. Faiz ödemeleri 26 Temmuz 2018'den itibaren 6 ayda bir ilgili yılın 26 Temmuz ve 26 Ocak tarihlerinde olacak. Sermaye Piyasası Kurulunun tertip ihraç belgesini onayının ardından nihai dokümantasyonun tamamlanması ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere tahvillerin 26 Ocak 2018 tarihinde ihraç edilmesi planlanmaktadır."

İHRAÇ TUTARININ 3 KATI TALEP GELDİ

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov da yaptığı açıklamada, ihraç tutarının 3 katı kadar alım talebiyle karşılaştıklarını belirtti.

Tahvil ihracından elde edilecek gelirle şirketin yakın zamanda açıkladığı STAR Rafineri ortaklığını finanse edeceklerini bildiren Mammadov, şunları kaydetti:

"Tahvil ihracına yönelik yüksek talep Petkim ve Türkiye'ye olan güvenin önemli bir göstergesi. Petkim'in karlılığı son yıllarda rekor üstüne rekor kırarken, Türkiye ekonomisi de istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Tahvil ihracımızın bu kadar başarılı olmasında bu iki etkenin büyük rol oynadığını düşünüyorum. STAR Rafineri hem Türkiye için hem de bizim ham madde güvenliğimizin sağlanması açısından çok stratejik bir tesis. Ortaklığımız uzun vadeli olacak. Yıl içinde devreye alınacak rafineri, ham madde ihtiyacımızın tamamını karşılayarak rekabette bize çok önemli bir güç kazandıracak. Bu nedenle bu yatırımı çok önemsiyoruz."