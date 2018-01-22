Peter Feldman, Arslaner’in evini ziyaret etti

FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldman, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Arif Arslaner’i evinde ziyaret etti. Feldman’ın ziyaretine, Arslaner’in farklı uluslardan komşuları da katıldı. Arslaner ailesi, konuklara Türk çayı, poğaça ve kek sundu. Ziyarette konuşan Feldman, göçmenlerin kentteki metro çalışmaları, binalar, spor tesislerinin yapılmasında, kentin zenginleşmesine önemli katkıları olduğunu söyledi.





KONUT ALANLARI AÇILMALI

Göçmenlerin saygı görmeye hakları olduğunu belirten Feldman, “Bu nedenle onların onuruna Anagar önüne en merkezi yere bir anıt dikeceğiz. Bu hissiyatları için çok önemli” dedi. Frankfurt’ta konut sorununa çok acil çözüm istediklerini belirten Feldmann, bir taraftan kullanılmayan büroların konuta çevrilmesini bir taraftan da kent dışında yeni konut alanları açılması gerektiğini söyledi. Yasanın, sosyal konut yapımı konusunda kamunun yanı sıra özel sektöre de sorumluluk yüklediğini hatırlatan Feldmann, şöyle konuştu:





18 OKULU YENİLEYECEĞİZ

“Özel sektör inşaaat yaparken, ‘Bu yasayı uygulamayın, yoksa kentten kapital kaçışı başlar’ denildi. Ama hiç öyle olmadı. Onlar da bina yapımlarında yasanın öngördüğü şekilde sosyal konuta yer veriyorlar. Bize mektup yazarak durumun netleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. On beş yıl önce ‘Deutsche Bank da sosyal konut sorununa katkıda bulunacak’ deseniz kimseyi inandıramazdınız. Çocuklarımızın uygun konut bulamadıkları için Frankfurt’tan taşınmalarını istemiyoruz. Mahallelerde halkın nefes aldığı az sayıdaki yeşil alanın betonlaşmasını da istemiyoruz. Kentimizi sınırlayan, yeşil, hava değişimi için gerekli olmayan tarlaların bir bölümünü konut için kullanmalıyız. Konut sorunun çözümü kadar eğitime yatırım da bizim acil meselemiz. 18 okulu yenileyeceğiz. Eğitimde bütçe sınırlamasını kaldırıyoruz. 25 Şubat’taki seçimlerde katılım oranı artırmalıyız.”