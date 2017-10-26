Peteklerin havası nasıl alınır? Kombi petek temizleme işlemi

Petek temizleme ve peteklerin havasını alma işlemi, kış başlangıcında merakla araştırılan konu oldu. Evlerindeki ısıyı doğru bir şekilde kullanmak isteyenlerin araştırdığı kombi petek havası alma işlemi, kısa bir işlemle kolayca çözüme kavuşturulabiliyor. Peki, kombi petek temizleme ve peteklerin havasını alma işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, kombi petek temizleme ve hava alma işleminin detayları

PETEKLERİN HAVASI NASIL ALINIR?

Peteklerde hava alma işlemi uzman desteği alınarak yapılabildiği gibi bireysel olarak da gerçekleştirilebiliyor.

Evde bulunan düz tornavida ile peteğin üst kısmında yer alan purjor kısmının saat yönünde çevrilmesi gerekmektedir.

Sıcak su gelene kadar içeride bulunan havayı boşaltın.

Su gelmeye başladığında purjör tapasını yerine takıp tersine çevirerek kapatabilirsiniz.

Bu durum yalnızca yeni tip peteklerde geçerlidir. Eski tip peteklerde ise bu işlemi yapmak için, vana bağlantı rekorlarını gevşeterek alt ve üst kısımlardan hava çıkışını sağlayabilirsiniz.

Peteklerinizde hava olduğunu anlamak için; Peteğin üst kısmında soğukluk olup olmadığını kontrol edin. Üst sol kenarı sıcakken sağ kenarı soğuksa veya tam tersi bir durum söz konusuysa o petekte hava var demektir. Peteğin altında soğukluk varsa bu duurm havayla ilgili olmayabilir.

Peteklerin havası, kombi çalışıyor konumdayken alınmalıdır. Fakat bu işlem yapılırken birisinin kombiye sürekli su takviye etmesi gerekebilir.

Havanın birden boşaltılması için purjörün tam açılması durumunda kombi kendisini kapatabilir ve kendisini arıza moduna alabilir. Arıza konumu çok önemli bir husus değildir. Kombiyi tekrar kapatıp açtığımızda tıpkı eskisi gibi çalışmaya başlar.

PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Petek temizliği hava alma işlemine göre profesyonel destek gerektiren bir işlem olabilir. Makinayla yapılan temizlik buna büyük bir örnek oluşturacaktır. Fakat yine de kendiniz temizlemek isterseniz şu adımları uygulamalısınız;

Kalorifer peteğinizin çevresini eski havlularla kaplayın. Petekten çıkacak kirli sular için kova hazır bulundurun.

Peteğin iki ucundaki vanaları kapatın. Isıyı ayarlayan vanayı elinizle kapatabilirsiniz, ama plastik kapaklı diğer vanayı kapatmak için İngiliz anahtarı gerekebilir. Vanaları kapatırken kaç kez çevirmek gerektiğini bir kenara not edin (vanaları açarken yine aynı sayıda çevirmeniz gerekecek).

Isı vanasını kalorifer radyatörüne bağlayan cıvataları gevşetin. Daha sonra radyatör anahtarı kullanarak su çıkışı vanasını açın. Bu vanayı açınca kirli suların fışkırmasına hazırlıklı olun.



Plastik kapaklı ikinci vananın cıvatasını çevirerek peteği duvardan demonte edin.

Kalorifer peteğini banyo küvetine taşıyın. Eğer petekten kirli su akıyorsa çevresine havlu sarın. Petek çok ağırsa tek başınıza kaldırmayın.

Vanalara hortum geçirerek kalorifer peteğinin içini temiz suyla yıkayın.

Peteği duvara geri monte edin.