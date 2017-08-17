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    PETA’dan marul bikinili eylem

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    17 Ağustos 2017 - 14:59Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 14:59

    Hayvan hakları için yaptıkları ilginç eylemlerle isimlerini duyuran ABD merkezli uluslararası PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) örgütü, Kadıköy’de eylem yaptı. Kadıköy Altıyol’daki Boğa Heykeli’ne gelen PETA’nın Türkiye Vegan elçileri Amerikalı Ashley Byrne ve Mysti Lee, üzerlerinde sadece marul yapraklarından oluşan bikinileri ile yarı çıplak bir eylem yaptı.

    2 milyon üyesi ve dünya çapında destekçileri olan PETA, Kadıköy’de ilgi çekici bir eylem yaparak, herkesi hayvansal hiçbir ürünü tüketmemeye çağırdı. 8 ülkeyi kapsayan bir seyahate çıktıklarını ve Rusya’nın başkenti Moskova’dan İstanbul’a geldiklerini belirten PETA’nın Türkiye Vegan elçileri Amerikalı Ashley Bryne ve Mysti Lee, yoğun yağmura rağmen öğle saatlerinde Altıyol’daki Boğa Heykeli önüne geldi. Ellerinde, Türkçe ve İngilizce yazılı “Taze bir başlangıç yapın, Vegan olun” yazılı döviz taşıyan Bryne ve Lee, bornoz ve şemsiyeleriyle geldikleri Boğa Heykeli önünde daha sonra bornozlarını çıkartarak, üzerlerinde maruldan yaptıkları bikiniler ile basın mensuplarına fotoğraf çektirdiler. Türkiye’ye ikinci kez geldiğini söyleyen Ashley Bryne, “Birkaç yıl önce Türkiye’ye insanların kürk giymemesini istemek için gelmiştik. İnsanlar çok kibar ve şefkatlilerdi. Ve bugün tekrar hayvan hakları hakkında konuşmak için geldik” dedi.

    PETA’dan marul bikinili eylem

    “KÜRK GİYMEYİN, ET YEMEYİN DEMEK İÇİN GELDİK”

    Newyork’ta yaşadığını belirten Ashley Bryne, “Hayvanların hayatlarını kurtarmak için kürk giyilmemesi gerekiyor. Tavuk, inek, koyun gibi hayvanlar da bizim gibi acı çekiyorlar. Modern çiftliklerde insanlar hayvanların ne kadar acı çektiğini, korktuğunu görseler onları yemezler. Biz burada insanlar vejeteryan olsunlar, et yemesinler diye konuşmaya geldik. İnsanların, hayvanlara şefkatlerini göstermelerini istiyoruz. İnsanları et yerine sebze yemeye çağırıyoruz. Herkesi vegan olmaya davet ediyoruz. Onlara koyun, dana, tavuk, ya da balık yemeden de yaşanabileceğini anlatıyoruz. Onların acı çektiğini aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nden geldik, New York ve Chicago’da yaşıyoruz. Burada son derece saygılı karşılandık” dedi.

    Rusya’da başladıkları ve 8 ülkeyi kapsayan ‘Veganlığa Davet’ turunu Türkiye’de tamamladıklarını söyleyen PETA üyesi kadınlar, polisin ikazı üzerine eylemlerini sonlandırdı. Kadınlar, polisin ricası üzerine gazetecilerin yardımıyla taksiye binerek kaldıkları otele gittiler.

    Etiketler: peta , kadıköy , vegan , eylem
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