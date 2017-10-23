Peşmergeye verdiği silahı kontrol edemiyor

Irak ordusuyla peşmerge arasında çıkan çatışmalarda Alman silahlarının kullanıldığı ve Irak askerlerinin öldürüldüğü haberleri, Berlin’de hükümeti sıkıntıya soktu. Hükümetin basın toplantısında Savunma Bakanlığı Sözcüsü. peşmergeye verilen silahların akıbetinin kontrolünden Ekonomi Bakanlığı’nı sorumlu tutarken, Ekonomi Bakanlığı ise sorumluluğu Savunma Bakanlığı’nın üzerine attı. Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, bu konuda gelen sorulara şu yanıtı verdi: “Bölgede cuma günü küçük çapta da olsa çatışmalar oldu. Bu çatışmalarda medyadaki haberlerin tersine Milan tipi tanksavarların kullanıldığına dair bir işaret yok. Eğer Alman silahlarıyla donanımlı peşmergeler orada bulunuyorsa, bu mümkündür. Bu konuda Kerkük’te halen DEAŞ güçlerinin bulunduğunu unutmamak gerekir.”

Irak merkezi hükümetinin Kerkük operasyonunun ardından Almanya, bir hafta önce askıya aldığı peşmergeye eğitimi yeniden başlatırken Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu konuda sadece Almanya eğitim vermiyor. Orada bir ittifak var” diye konuştu. Sözcü Flosdorff, peşmergelere verilen Alman silahlarının ne tür bir mekanizmayla kontrol edildiği sorusuna, şu yanıtı verdi: “Peşmergenin bu silahları sadece DEAŞ’la mücadelede kullanacağına dair elimizde güvence var. Irak askerlerinin Alman silahlarıyla öldürüldüğüne dair elimizde kesin sonuçlar yok. Ama buna rağmen bu tür haberleri çok ciddiye alıyoruz ve üzerine gidiyoruz. Almanya’nın Kürt bölgesel hükümetine çok silah verdiği doğru. Onlar bu silahları DEAŞ’a karşı mücadelede çok başarılı kullandı ve DEAŞ’ı püskürttü.”