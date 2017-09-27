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    Peşmergeye eğitim bitti

    Uğur ERGAN / ANKARA
    27.09.2017 - 22:33 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 22:33

    TÜRK Özel Kuvvetler’in (Bordo Bereliler), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından peşmerge güçlerine verdiği eğitim durduruldu.

    Peşmergeye verilen eğitimin kesileceğini referandumun yapıldığı 25 Eylül’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir TV programında söylemişti.

    Kasım 2014’ten bu yana verilen eğitimden yaklaşık 10 bin peşmergenin yararlandığı değerlendiriliyor. Peşmergelere, meskûn mahallerde muharebe, el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP ile mücadele, tanksavar, ağır makineli tüfek, havan, topçuluk, ileri gözetleyicilik ve ilkyardım eğitimleri verilmişti. Türkiye, terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında eğitim verdiği peşmergeye mühimmat yardımında da bulunmuştu.

    Etiketler: TSK , peşmerge , gazetehaberleri
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