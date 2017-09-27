Peşmergeye eğitim bitti

Peşmergeye verilen eğitimin kesileceğini referandumun yapıldığı 25 Eylül’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir TV programında söylemişti.



Kasım 2014’ten bu yana verilen eğitimden yaklaşık 10 bin peşmergenin yararlandığı değerlendiriliyor. Peşmergelere, meskûn mahallerde muharebe, el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP ile mücadele, tanksavar, ağır makineli tüfek, havan, topçuluk, ileri gözetleyicilik ve ilkyardım eğitimleri verilmişti. Türkiye, terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında eğitim verdiği peşmergeye mühimmat yardımında da bulunmuştu.



