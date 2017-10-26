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    Peşmerge Musul'a giden yolları kapattı

    AA
    26.10.2017 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışmaların çıkması nedeniyle, Musul kent merkezine giden anayolları trafiğe kapattığı belirtildi.

    Irak ordusunun 16'ncı Tugayı'nda görevli Albay Kazım Hüseyin el-Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'nin, sabah saatlerinde Peşmerge ve Irak güçleri arasında çıkan çatışmalardan dolayı Erbil, Duhok vilayeti ile Mahmur ilçesinden Musul'a giden üç karayolunu trafiğe kapattığını ifade etti.

    Musavi, Peşmerge'nin Erbil-Musul karayolu üzerindeki Hazır bölgesinde, Duhok-Musul karayolu üzerindeki Şeyhan ilçesinde ve Musul'un güneyinde yer alan Mahmur ilçesindeki kontrol noktalarında araçların giriş ve çıkışına izin vermediğini kaydetti.

    Irak güçleri, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Musul vilayetinin kuzeybatısı ve güneyindeki Mahmur ilçesiyle, Kerkük'ün kuzeyindeki
    Altunköprü kasabasında başlayan çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor.

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