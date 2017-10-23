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    Peşine düşen köpekbalığından kaçmak için 3 saat yüzdü!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Avustralya'da zıpkınla avlanan ve teknesini kaybeden İngiliz dalgıç, peşine düşen köpekbalığından kaçarken karaya ulaşmak için 3 saat boyunca yüzdü.

    BBC'nin haberine göre, Perth'in 800 kilometre kuzeyinde Köpekbalığı Körfezi'nde zıpkınla avlanan 34 yaşındaki John Craig, yüzeye çıktığında bir arkadaşının da bulunduğu teknesini göremedi.

    Yardım çağırmak amacıyla etrafına su sıçrattığı esnada bir köpekbalığının kendisine yaklaştığını fark eden Craig, karaya doğru yüzmeye başladı.
    ​Francois Perron Ulusal Parkı'na kadar en az 3 saatte 7.5 kilometre yüzen Craig, ilk 15 dakika boyunca 'meraklı' köpekbalığının kendisini takip ettiğini söyledi.

    YARIM SAAT SONRA BİR UÇAK KENDİSİNİ FARK ETTİ

    2 yıl önce Avustralya'ya yerleşen ve deneyimli bir dalgıç olan Craig, karaya ulaştıktan sonra birilerinin kendisini görebilmesi için kamp alanına yürüdü.

    Yaklaşık yarım saat sonra bir uçağın kendisini fark ettiği dile getiren Craig, yaşadıklarını "Dehşete kapılmıştım. Bilinmeyen bir yerin ortasında köpekbalığına yem olacağımı düşündüm" sözleriyle anlattı.

    Etiketler: Köpek Balığı , Dalgıçlık
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