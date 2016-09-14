Peşinde %10 indirim fırsatı!

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Tamamı tek katlı, 182 m2 brüt alana sahip 3+1 müstakil konutlardan oluşan 35. Teras, ismini evlerin 25 m2’lik nefis terasından alıyor. Komşularınızla bir arada keyif yapacağınız 250 m2’lik bir sosyal tesis ve açık yüzme havuzuysa 35. Teras’ın zaten çarpıcı olan yaşam keyfine zenginlik katıyor.



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35. Teras’ta peşin alımlarda %10 indirim veya %50 peşin + kalanı teslimde ödeme fırsatıyla yerinizi alın, doğanın içinde muhteşem bir yaşam fırsatını kaçırmayın!



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