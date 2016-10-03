Peşinatsız Eviniz Olsun!

Ev sahibi olmak için karşımızdaki en büyük sorun genellikle ödenmesi gereken peşinattır. Hemen yaşayabileceğimiz bir projede , “aylık ödemeleri yapabiliriz ancak peşinat bizi çok zorlar” diyenler, bu haberi mutlaka okumalı. Tam da hayalinizdeki o evi bulmuşsunuzdur, kendiniz veya ailenizle birlikte nasıl yaşayacağınızı, çocuklarınızın odasını nasıl şekillendireceğinizi düşlemeye başlamışsınızdır ancak evi satın alma aşamasında karşımıza çıkan peşinat, tüm kararlarımızı gözden geçirmemize neden olur ve satın alma kararı ertelenir. Biz, peşinat biriktirene kadar geçen zaman veya elimizdeki miktarı farklı şekillerde değerlendirdiğimiz zaman, o projedeki gayrimenkullerin fiyatları alıp başını gitmiştir. Bir de zaten kira ödüyorsanız hem kira parası, hem de bitmemiş yeni evin veya ofisin aylık ödemesini gerçekleştirmek oldukça zordur.



Peşinat ödemeden hemen teslim ev veya ofis sahibi olunur mu?

Bir proje hayal edin; Avrupa Yakası’nda kendi semtine adını verecek büyüklükte, içerisinde stüdyolardan, 5+1 dublekslere kadar farklı yaşam seçenekleri, A+ ofislerin bulunduğu bloklar , alışveriş caddesi, otelleri ve Türkiye’nin öncü kurumlarından birinin eğitim verdiği bir okul… Tüm bu özelliklerin yanında koşu parkurları, spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, sosyal tesisleri, geniş peyzaj alanları ile hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlayacak uluslararası ödüllü bir projede ev, ofis veya dükkan sahibisiniz. Üstelik ev sahibi olunca hemen taşınabiliyor ve tapunuzu hemen alabiliyorsunuz.



Bir başka proje hayal edin; Anadolu Yakası’nda aile rezidansı olarak konumlandırılan 1+1’den 4+1’e kadar daire seçenekleri olan, sabah güzel bir güne uyandığınızda karşınızda muhteşem bir adalar manzarası... İstanbul’u doyasıya yaşamayı seviyorsunuz ancak trafik herkes gibi sizi de yoruyor… Yanı başındaki metro istasyonu ile sadece İstanbul’a değil, hayata bağlanıyorsunuz. Dışarı çıkmadığınızda çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarından, sosyal tesis ve concierge hizmetlerinden, buhar banyosundan ve saunasından, yürüyüş yollarından, restoran ve kafelerinden, spor salonlarından ve havuzundan faydalanıyorsunuz. Yine sadece aylık ödemelerinizi yaparak hemen taşınabiliyorsunuz.



Hayalinizdeki eve hemen kavuşmak için peşinatı 2 yıl erteleyebilirsiniz!

Aslında hayalinizdeki projeden ev sahibi olmak artık mümkün... 120 ay taksitlendirme için %0,70 oran ile taksitlerinizi az az öderken, peşinat ödemeden hemen yaşamaya başlayabilir, ödenmesi gereken peşinatı ise tam 2 yıl sonra ödeyebilirsiniz.



Ege Yapı’nın geliştirdiği, her iki projesi de uluslararası ödüle sahip Batışehir ve Pega Kartal projelerinde bu imkanları bulabilir ve peşinatsız hemen tapu sahibi olabilirsiniz.. Ayrıca düşük peşinat ve ara ödeme ile 60 ay %0 faiz fırsatı da bu projelerin ödeme planları arasında.



Hayallerinizdeki ev, ofis veya dükkana ulaşılabilir ödeme planları ile kavuşmak için hemen harekete geçebilirsiniz.



www.batisehir.com veya 0850 222 53 43

www.pegakartal.com veya 0216 671 07 03