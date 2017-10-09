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Peşinatsız ev sahibi yapıyor

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 23:52 | Son Güncelleme:

SOYAK imzası ile kuzey Bahçeşehir’de hayata geçen Soyak Konforia konut projesinde yeni kampanya başladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Soyak Konforia peşinat, ara ödeme gibi toplu ödemeleri 17 Ekim’e dek ortadan kaldırıyor. Projede 120 ay boyunca ayda 3 bin 900 TL ödeyerek 2+1, 4 bin 900 TL ödeyerek 3+1 daire sahibi olmak mümkün. 271 konuttan oluşan Soyak Konforia’da 2+1 ler 333 bin TL’den, 3+1 ler 418 bin TL’den, 4+1 ler 727 bin TL den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kamu-sanayi yatırımları ve ulaşım imkanlarıyla İstanbul’un hızlı gelişen bölgesi,3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu çalışmaları neticesinde bir çekim merkezi haline gelecek” dedi. Projenin inşaatının tamamlandığı ve teslimlerin hemen yapıldığı da belirtildi.

Etiketler: gazetehaberleri , SOYAK , başakşehir , Başakşehir
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