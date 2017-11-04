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Peşinatsız ev fırsatı

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 20:55 | Son Güncelleme:

NG Kütahya Seramik güvencesiyle İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda yükselen NG Residence projesinde kampanya başladı.

Projede peşinatsız, 4 bin 900 TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olunuyor. 2018’de teslim edilmesi planlanan proje, büyüklükleri 62 ile 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 seçenekleri bulunuyor. NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve 3. Havalimanı bağlantı yoluna 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor. Proje, 26 katlı residence, 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden meydana geliyor.

Etiketler: Basın Ekspres Yolu , gazetehaberleri
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