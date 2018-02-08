Peşinatı yüzde 5’e çekti, faizi 50 ay sıfırladı

Bornova’da Atatürk Stadı’nın yanında hayata geçen proje 31 ve 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. Projede daire fiyatları 299 bin liradan başlarken 50 ay sıfır faiz imkânı sunuluyor. Yüzde 5’e denk gelen 14 bin 950 liradan başlayan peşinat ve aylık 2 bin 300 lira taksitle satışlar sürerken, bir de şirket tarafından 1 yıl kira garantisi veriliyor.

40 BİN BAŞVURU

İzmir projesinde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gelen talep nedeniyle satışlara kurdukları çadırdan başladıklarını söyledi. Yılmaz, “Bugüne kadar 8 bin kişi satış ofisimize girdi. Topraktan senetle satış kampanyamıza 40 bin müracaat aldık. Projede 430 konut sahibini buldu. Satışların yüzde 80’i İzmirlilere yapıldı. Yüzde 20’si ise İstanbul, Ankara, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli gibi illerden alıcılara satıldı. İzmir’de ilk projemiz olması sebebi ile başlangıç fiyatlarını jest niteliğinde mümkün olduğunca aşağıya çektik. Bir de 1 yıl kira garantisi vererek yatırımın 10-12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyoruz. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak. İddia ediyorum 2 yıl sonra İzmir’de bu standartlarda bir evin metrekare fiyatı 10 bin liranın altında olmaz. Biz ise bugün 4 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl İzmir’de 34 bin 661 adedi birinci el olmak üzere 84 bin 184 adet konut satıldığını belirten Yılmaz, “Türkiye’deki tüm illere baktığınızda konut fiyatlarında en fazla artışın yüzde 18.9 ile İzmir’de yaşandığını görüyoruz. İzmir, bir süredir başta İstanbul olmak üzere orta ve üst düzey yöneticilerin daha fazla tercih ettiği veya yaşamak üzere iş fırsatlarını kolladığı bir şehir haline geldi. Beyaz yakalı göç alan şehirler sıralamasında en başa yükseldi. Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı. İzmir, dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İngiltere menşeili Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var” diye konuştu.

ARZ-TALEP UYARISI

2017 yılında ülke genelinde 1.4 milyon konut satışı ile rekor kırıldığını hatırlatan Ziya Yılmaz, “Konut pazarında sorun yok, üreticilerin kendi sorunları var. Üreticiler proje yapacakları bölgeyi iyi incelemeli. Yılda 5 bin konut satılacak yere 25 bin konut yapılırsa bu hiçbir hesaba sığmaz. Arz-talep dengesi dikkate alınarak üretim yapılmalı.

Yoksa hem üretici hem de vatandaş mağdur olur” dedi.

100 KONUTUN 30’U İZMİR’E

GEÇEN yılı 1.2 milyar lira ciro ile kapattıklarını belirten Yılmaz, bu yıl İstanbul’da Beykoz, Pendik ve Maslak’ta yeni projelere başlayacaklarını belirtti. İzmir’de 3 yeni proje planladıklarını belirten Yılmaz, “Yapacağımız her 100 konutun 30’u İzmir’de olacak” dedi.