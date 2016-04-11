Peşinatı teslimde öde!

Yeni Fikirtepe’nin sembol projesi Brooklyn Park, ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına yeni kampanyasıyla çıkıyor.



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Kentsel dönüşüm hareketi çerçevesinde pilot bölge olan Yeni Fikirtepe’de Pana Yapı tarafından hayata geçirilen Brooklyn Park, bölgenin en hareketli noktasında yükseliyor. E-5 ve TEM otoyollarına, Boğaziçi ile FSM köprülerine, Marmaray ve Avrasya Oto Tüneli’ne, metrobüs, deniz otobüsüne çok yakın bir noktada yer alan Yeni Fikirtepe, ulaşım açısından büyük avantajlara sahip bir bölge. Yakın çevredeki alışveriş merkezleri, beş yıldızlı oteller, hastane ve üniversiteler ile Yeni Fikirtepe her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yükseliyor.



Estetik mimarisi ve kaliteli donatılarıyla bölgede dikkat çeken bir hale gelen ‘Brooklyn Park’ta Adalar ve Kalamış manzarasına hakim özel dairelerin yanı sıra geniş teraslı ve yeşille iç içe daire seçenekleri de yer alıyor.



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