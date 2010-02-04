Peşin Para

Digiturk, Futbol Federasyonu naklen yayın ihalesini milyar dolar vererek yeniden kazandı.

Geçtiğimiz günlerin flaş haberleri bunlar.

Bundan sonra ne olacak derseniz söyleyeyim :

Artık para çok nasıl olsa. Bütün kulüpler istediği futbolcuları alabilecek güce kavuşur artık.!

Ama bir farkla:

Yıldırım Demirören, 8 milyon euro değil 16 milyon euro vererek Tabata gibi bir futbolcuyu transfer edebilir.

Yıldırım Demirören, 5 milyon euro değil 10 milyon euro vererek İsmail Köybaşı gibi bir futbolcuyu transfer edebilir.

Yıldırım Demirören, 7 milyon euro değil 14 milyon euro vererek Delgado gibi bir futbolcuyu transfer edebilir.

Yıldırım Demirören, 4 milyon euro değil 10 milyon euro vererek Ailton gibi bir futbolcuyu transfer edebilir.

Gordon, Higuain, Diatta gibi süper topçuları parasını bastırarak seyrettirebilir artık bizlere.

Aziz Yıldırım Guiza’ya 15 değil 30 milyon euro verebilir mesela. Ya da Maldonado’yu getirtir belki.

Beşiktaş ile F.Bahçe transfer yapar da gırtlağına kadar borçlu G.Saray durur mu?

Onlar da Lincoln’ü getirtebilir zannedersem. Hem de parasını 2 katına çıkartarak.

Jo, Santos, Elano gibi koşan adamların yanına 3 tane daha ilave yapabilir belki.

Kaz uçar da laz uçmaz mı?

Trabzonspor da 1.50’lik Alanzinho’nun cm’ine 10.000 euro zam yapabir mesela

Bu işte bir yanlışlık var ama ne?

Nedir bu ülke futbolumuzun sorunu, niye gidemiyoruz Dünya Kupasına?

Ama anladım ben…

Bizim sorunumuz paramızın olmaması değil.

Tam tersine çok olması.

İsterse naklen yayın ihalelerinden 10 milyar dolar aksın kulüplere.

Ne değişir ki?

Yine seyredeceğimiz 8. sınıf yabancı futbolcular değil mi? İstisnaları saymazsak tabii ki.( istisna derken 2’yi 3’ü geçmez)

Sahiden;

Niye seyredemiyoruz kaliteli yabancıları?

Niye gelmiyor ülkemize bu zevat?

Para dersen gani, başka yerde kazandığının 3 katını alıyorlar burada.

Yediği önünde yemediği arkasında, manken kızlar, kelepçeli oynaşlar gırla.

Üstelik havaalanından imza törenine kadar omuzlarda “shuttle servis” dahil.

Niye böyle oluyor peki?

Valla “sevmiirler bizi” galiba.

Ya da hakir görüp 3. Dünya ülkesi sanıyorlar bizi.

En son Meg Ryan geldi ülkemize. Çadırı kestirerek paçayı zor atmış havaalanına.

Zavallı kadın bir anda karşısında 300 tane pala bıyıklı karayağız delikanlıyı görünce nedense korkmuş bir anda. Ne yapacaklarını düşündü acaba?

100.000 USD’lik yövmiyesini alarak zor kaçmış medeniyete!!! (Kaporta dağılmasaydı 500’e de gelmezdi ya neyse

Bana sorarsanız bizi yeterince tanımadıklarını söyleyebilirim, komplekse gerek yok çünkü.

Ama kendimizi tanıtacağız diye böyle transferler yapmaya kalkarsak işimiz yaş. Hazır IMF razı olmuşken kulüp başkanları girsinler devreye o zaman.

Yöneticilere sesleniyorum:

Belki kinayeli, hicivli anlatımdan anlamıyorlar diye anlatıyorum.

Yav gelmiyor işte ülkemize kaliteli futbolcu.

Gelmiyor işte.

Koca koca fabrikatör adamlar gidip kapılarında yatıyorlar getirtmek için sümüklüleri. (Değil mi Sayın Haldun Üstünel ?)

Bırakınız eşlerini, metreslerini bile razı etmek için dört takla atıyorlar.

Sonra da başarı diye özel uçaklarının merdivenlerinde poz veriyorlar.

Kimsenin ülkemizin gençliğini düşündüğü yok, yabancılara kaptırdıklarının 10’da 1’ini altyapıya harcasalar Avrupa’nın en kaliteli ligi olacak ligimiz.

Ama nerdeee.

Herkes günü kurtarma derdinde.

Herkes reklam peşinde.

Altyapı demişken…

Beşiktaş da altyapısı için Afrika’dan takım getirtiyormuş. Başarılı gençleri transfer edip Avrupa’ya satarak para kazanacakmışız.

Doğru ya, ülkemizin gençliğine kıran girdi.

40 yaş ortalamasına sahip ülkemiz. Avrupa ülkesi gibiyiz, nereye baksan yaşlı yüzler, ilkokulların bile kapısına kilit vuruldu.

Ne ticari zeka.!!!

Nasrettin Hoca’nın tellere takılan koyun yünlerini toplayarak borcunu ödemesi gibi Beşiktaş da Demirören’e borcunu öder belki.

Baksanıza, peşin parayı gördü, nasıl da gülüyor seçimden sonra…