Bankasız, kefilsiz 50 ay %0 faiz

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E5 karayolu, metrobüs yolu, Fahrettin Günaltay Caddesi (Minibüs yolu) gibi Anadolu Yakası’nın ana arterleri ile çevrili olan Fikirtepe’de; Kadıköy Belediyesi ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na 15 dk yürüme mesafesinde, metrobüs durağına ise 500 m mesafede olan 1071 Kadıköy, Hızırbey Caddesi üzerinde, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ne komşu konumda yer alıyor.

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