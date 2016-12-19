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Bankasız, kefilsiz 50 ay %0 faiz

19.12.2016 - 09:37 | Son Güncelleme:

1071 Kadıköy; Türkiye’nin en görkemli şehrinin yeni merkezinde; Fikirtepe’de, metropol yaşamının tüm alanlarına temas edebilen bir noktada inşa ediliyor.

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E5 karayolu, metrobüs yolu, Fahrettin Günaltay Caddesi (Minibüs yolu) gibi Anadolu Yakası’nın ana arterleri ile çevrili olan Fikirtepe’de; Kadıköy Belediyesi ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na 15 dk yürüme mesafesinde, metrobüs durağına ise 500 m mesafede olan 1071 Kadıköy, Hızırbey Caddesi üzerinde, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ne komşu konumda yer alıyor.

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