Peşin fiyatına teslimde ödeyin!

Fikirtepe’de teslim edilecek ilk proje olan ve bölgenin sembolü durumundaki Brooklyn Park, ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu seçeneklerle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şehrin içinde bahçe teraslı yaşama olanak sağlayan Brooklyn Park’ta en uygun ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olmak mümkün.



Pana Yapı’nın Fikirtepe’de hayata geçirdiği ve bölgedeki ilk teslimatın yapılacağı proje olma özelliği taşıyan Brooklyn Park, geniş teraslı ve yeşille iç içe bahçe daireleriyle doğanın huzurunu evinize getiriyor. Şehrin ve hayatın içinde, bahçe teraslı dairelerde keyifli bir yaşam isteyenler, 60 ay 0 faiz kampanyası ile hayal ettikleri daireye kolayca kavuşabiliyor.



Yüzde 25 teslimde ödeme olanağının bulunduğu Brooklyn Park’ta ev alırken banka kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz avantajı ile yalnızca yüzde 0.95 faiz oranından yararlanabilecek. Dileyenler hiç peşinat ödemeden aylık 4.500 – 5.000 TL taksit imkanı ile ev sahibi olabilecek.



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Yeşille iç içe, ferah bahçe katları...

Yeni Fikirtepe’de hayata geçirilen Brooklyn Park’ta ilk teslimler aralık ayında gerçekleştirilecek. Brooklyn Park, E-5 ve TEM otoyollarına, Boğaziçi ile FSM köprülerine, Marmaray ve Avrasya Oto Tüneli’ne, metrobüs ve deniz otobüsüne çok yakın mesafede konumlanmış durumda bulunuyor.



14 bin 500 metrekarelik toplam arsanın 5 bin 200 metrekaresi peyzaja ayrılan Brooklyn Park, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness, sauna, buhar odası, tenis kortu, hamam ve her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir alışveriş merkezini bünyesinde barındırıyor.



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