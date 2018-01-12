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    Peş peşe hesap geldi, 'Beni mi kandırdınız' deyip dehşet saçtı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.01.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Avcılar’da bir gece kulübünde kendisine peş peşe hesap geldiğini söyleyerek rasgele ateş açan ve aşçı Mahir Çelik’i öldüren Ayhan S. yakalandı. Mahir S.’nin gelen hesaplara öfkelenerek “Siz beni mi kandırıyorsunuz” deyip ateş açtığı belirlendi.

    Peş peşe hesap geldi, Beni mi kandırdınız deyip dehşet saçtıAyhan S. (45), 4 Ocak'ta Avcılar Firuzköy’de bulunan bir gece kulübüne geldi. Bu sırada yanına konsomatris olarak çalışan bir kadın geldi. Ayhan S.’ye ilk olarak 1.000 liralık bir hesap geldi. Ayhan S.'ye bu hesabın ardından 280, daha sonra da 300 liralık bir hesap daha geldi. 3 hesabı da ödeyen Ayhan S. sabaha karşı 05.40’a kadar mekânda kaldı.

    Ardından birkaç hesap daha geldi, Ayhan S. onları da ödedi. Bir süre sonra mekândan çıkan Ayhan S. aradan çok geçmeden gece kulübüne geri döndü. Kapıdaki garsonlara “Siz beni mi kandırdınız” diye bağıran Ayhan S., belinden çıkardığı tabanca ile sağa sola rasgele ateş etmeye başladı.

    Ateş açıldığı sırada mekânda aşçı olarak çalışan Mahir Çelik de (48) kapıya çıktı. Ayhan S.’nin silahından çıkan kurşunlardan birisi Çelik’in karnına isabet etti. Yere yığılan Çelik hemen Avcılar’da bir özel hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayhan S. olay yerinden kaçtı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayhan S.’yi geçtiğimiz salı günü Esenler’de yakaladı. 'Tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Emniyet'te kaydı bulunan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Peş peşe hesap geldi, Beni mi kandırdınız deyip dehşet saçtı
    Hayatını kaybeden Mahir Çelik

    Etiketler: gece kulübü
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