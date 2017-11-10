Peş peşe gözaltına alınıyorlar... Sayı artıyor...

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Adana'da Suriye uyruklu 11 şüpheli, İzmir'de yedi, Trabzon'da ise dokuz şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ'ın saflarında bulunduğu ve bundan sonra da Suriye'ye gitmek istediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

DEAŞ SAFLARINDA 'BİXİ' KULLANIYORMUŞ

İzmir'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak 28 Ekim’den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11’i tutuklandı, 5’i serbest bırakıldı. Diğer 7’sinin işlemleri devam ederken, tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında 'Bixi’ makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.’nin, iyileştikten sonra Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi.

Basmane semtinde Suriyelilerini yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki evlerde gizlenen M.S.’nin, yasadışı yollardan, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gidebilmek için beklediği tespit edildi. Kaçmayı planladığı sırada yakalanan M.S.’nin Avrupa’ya geçmesi halinde burada bir terör saldırısı planlayıp planlamadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE DEAŞ OPERASYONU

Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde daha önceden belirlenen adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel hareket polisleri operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibat ve iltisakı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

SAMSUN'DA 3 GÖZALTI

Samsun'da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda, örgütün infazcıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu Shaalan Rajab N.N. (46), Alaa Mohammed J.J. (25) ve Muhammed Jasım M.Ş. (47) gözaltına alındı.

10 KASIM'DA SALDIRI PLANI ŞÜPHESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıkıyor. DHA'nın haberine göre Suriye’de barınamayan yaklaşık 800 DEAŞ’lı teröristin kaçak yollardan Türkiye’ye girdiği ve 10 Kasım törenlerine yönelik saldırı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi.

ANKARA'DA 220 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün sabaha karşı Ankara’nın değişik ilçelerinde, 250 adrese baskın düzenledi. İki gündür devam eden soruşturma kapsamında şimdiye kadar haklarında yakalama kararı bulunan 245 kişiden 220 şüpheli gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.