Peş peşe acı haberler

Olay, dün Uluborlu Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu’nda meydana geldi. Öğle tatili için okulun girişinde servis bekleyen 3’üncü sınıf öğrencisi Melih Ulusoy, fenalaştı. Yere yığılan çocuğu gören arkadaşları ve çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülen Melih Ulusoy, kurtarılamadı.

Yapılan ilk otopsiye göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Melih Ulusoy’un, bugün öğle vakti Uluborlu Musluk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Önceki gün de Denizli 2’nci Amatör Küme takımlarından Pamukkale Fatihspor’un futbolcusu 16 yaşındaki Murat Taylan ve Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencisi Melis Burcu Küçük, geçirdikleri kalp krizinden yaşamlarını yitirmişti.