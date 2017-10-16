PES 2018 mi FIFA 18 mi? Okuyun, en iyisine siz karar verin

İki dev futbol oyununu sunum açısından yan yana koyduğumuzda PES çok iyi olduğu zamanlarda bile hükmen mağlup sayılıyordu. Lisans eksiklikleri yıllardan beri oyunun en büyük sorunu olmuş durumda. Hadi onu geçtik fanlar tarafından oluşturulan lisans kitleri de Xbox oyuncularını es geçiyor. Orada da büyük eksik göze çarpıyor.

EA tarafında sunum her zaman iyi demiştik. FIFA neredeyse tüm liglerin lisans haklarına sahip durumda. Ve bu lisansları gerçekten de çok iyi kullanıyorlar. Takımlara özel grafik kaplamalar, takımlara özel spiker yorumları ve çok daha fazlası oyunun içinde bulunuyor.





Bu yıl söz konusu olduğunda EA Canada iyice vites arttırmış diyebiliriz. Atmosfer öylesine gerçekçi ve sizi içine çekiyor ki oynadığınız şeyin gerçek bir futbol maçı olduğunu bile düşünebilirsiniz. Müthiş ışıklandırmalar stat atmosferini desteklerken, kalabalığın oyuna verdiği dramatik tepkiler sizi etkilemeyi başarıyor.

Menüler tarafındaysa FIFA 18 arayüzü iyice akıcı hale getirilmiş durumda. Eh, tüm bunların üzerine eskiye oranla iyice gelişen karakter modellemeleri ekleniyor.

Konami tarafındaysa halen belli sorunların baş gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Ama biz ilk olarak PES 2018’i bir övelim.

Oyunun karakter modellemeleri artık iyice aşmış durumda. Bazı ikinci lig futbolcuları bile tutarlı yüz hatlarına sahipler. Böylesine bir detaycılık gerçekten çok etkileyici.





Yine de ana menü yıllardır değişmedi, taraflar yıllardan beri cansız ve ruhsuzlar. Ama, en önemlisi Manchester Utd. yerine Man Red ile oynamaktan gerçekten sıkıldık.

Söz konusu oynanış olduğunda işler biraz karışıyor. PES ve FIFA bu yönden masaya yatırıldığında herkesin bir fikri oluyor. Çünkü işin içine bireysel başarılar ve genel olarak sizin hangi yapıya daha uygun olduğunuz giriyor.

Önce PES 2018 ile başlayalım. PES serisi Fox Engine geçtiğinden beri özellikle oynanış alanında büyük yenilikler ve düzeltmeler yaptı. Attığımız paslar, yaptığımız koşular son derece tatmin edici bir oynanış içerisinde göze çarpan altın yönler. Uzun zaman şikayet ettikten sonra attığımız şutlarda topun balon gibi hareket etmiyor olması bile bizce önemli.

Yine de PES 2004’te kaleciler ne kadar kütük hareket ediyorsa, 2018 yılında da hiçbir şey değişmiyor.

FIFA 18 tarafındaysa belli problemlerden çok şikayet edildi bu yıl. Öncelikle iyi yönlere bakalım.

FIFA 18 geçtiğimiz yıla göre çok daha şutlar atmanıza, ve toplu koşularda çok daha iyi kontrol kazanmanıza olanak sağlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine sağlam oyuncularla uzaktan jeneriklik gollere imza atmanız işten bile değil.





Ama… Oyunun pas sistemi artık PES’in biraz gerisinden geliyor. Rakip o tarafta gerçekten de güzel düzenlemeler yaptı. Birçok aynı seviye takım arasında gözle görülür bir oynanış farklı hissetmiyorsunuz.

Oyuncular FIFA 18 ile beraber defans yapmanın neredeyse imkansız olduğundan bahsediyorlar. Ve en kötüsü dünya yıldızı oyuncuları bu defans sistemi ile durdurmaya çalışmak neredeyse imkansız.

Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Evet, oynanış tarafında PES 2018 son iki yıldır büyük beğeni topluyor. Saha içinde çok başarılı olan PES 2018 bakalım oyun modları söz konusu olduğunda FIFA 18’e ne kadar ayak uydurabiliyor.

Bu tarafta FIFA 18’in ilk puanı elbette hikaye modundan geliyor. Alex Hunter’ın macerası devam ediyor ve hikayeye Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand gibi yıldız isimler katılıyor. Evet halen hikayeye istediğimiz gibi müdahale edemiyoruz ama Yolculuk başlı başına oyunu oynama sebeplerimizden biri olmayı başardı.





shiftdelete.net'in haberine göre diğer tarafta FUT artık oyun modu olmaktan çıktı, başlı başına bir oyun konumuna yükselti. Bu yıl eklenen Takım Savaşları ile ciddi bir sükse yapmayı başardı. Günlük görevler, atanan başarımlar derken FIFA 18 online tarafta da iyice coşmuş durumda.

Hepsini geçtik ortada çılgınlığa dönüşen bir Ultimate Team var.

Kariyer modundaysa FIFA’nın bu yıl işleyen çarklara pek müdahale etmediğini söyleyebiliriz.

PES tarafında ise özellikle Master League güzel yükseltmeler var. Yenilenen menü hızlı ve akıcı bir oyun tecrübesi sunarken, transfer görüşmelerinin detayları arttırıldığı için oldukça heyecanlı dönemler geçirebiliyorsunuz.

Random Selection Mode geri dönse de, 3vs3 takım kapışmaları başlamış olsa da PES 2018 ne yazık ki oyun modları söz konusu olduğunda FIFA 18’e sadece biraz yaklaşabilmiş durumda.