Personel kapatmış: Trump’a zorunlu TwItter molası

YAKLAŞIK 42 milyon kişinin takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının önceki akşam yerel saatle 19.00’da 11 dakikalığına kapatılmasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Sosyal paylaşım uygulaması Twitter olayın ardından resmi hesabından yaptığı ikinci açıklamada, olayın ilk açıklamada ifade edildiği gibi bir hata sonucu değil, çalışanın bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti. Twitter, ilk açıklamasında hesabın “yanlışlıkla kapatıldığını” bildirmişti.

‘SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ’

Twitter şu açıklamayı yaptı: “Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz.” Kurum, çalışanın kimliğine ilişkin ise açıklama yapmadı.



Donald Trump’ın dün eşi Melania ile Asya turuna çıkmasından saatler sonra Beyaz Saray’da şüpheli bir durum nedeniyle kısa süreli güvenlik alarmı verildi.

ABD Başkanı Trump da dün sabah paylaştığı tweet’te, “Benim Twitter hesabım korsan bir çalışan tarafından 11 dakikalığına çökertildi. Nihayet sözler duyuluyor ve etki yaratıyor olduğunu zannediyorum” diyerek bu olayın yaptığı paylaşımların etkisini ortaya koyduğunu ileri sürdü.

‘NOBEL ÖDÜLÜ VERİLMELİ’

Olay Amerikan siyasi çevreleri ve basınında yankı uyandırdı. Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi David Jolly, Twitter’dan paylaştığı mesajda, ABD Başkanı’nın şahsi hesabını bilerek devre dışı bıraktığı ifade edilen Twitter çalışanının Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini savundu. Ünlü haber ve blog sitesi Mashable konuyla ilgili haberinde, “Amerikan kahramanı, son gününde Trump’ın Twitter hesabını devre dışı bıraktı” başlığını kullandı.

‘KİM BU GİZLİ KAHRAMAN’

Mashable sitesi Twitter hesabından ise, “Kimsin sen, gizemli kahraman? Amerika sana teşekkür etmek istiyor” mesajını paylaştı. “The Verge” adlı internet sitesi de, hesabın kapalı olduğu kısa sürede ABD Başkanı’nın “Tuhaf bir söz dizimiyle sıraladığı hakaret ve böbürlenme ifadelerini veya terörizmle ilgili çarpıtma bilgileri paylaşamadığını” yazdı.

‘HALK TEK YÜREK OLDU’

Çok sayıda kullanıcı Trump’ın hesabını açmaya çalıştıklarında Twitter sayfasında karşılaştıkları “Üzgünüz böyle bir sayfa yok” ifadesiyle karşılaştıkları anları, 2017’in “en mutlu anları” ilan etti. Amerikalı bir Twitter kullanıcısı, Trump’ın hesabının kapalı kaldığı 11 dakikada “Amerikan halkının yeniden tek yürek olduğunu” yazdı.

‘YA K. KORE’YE NÜKLEER SALDIRI MESAJI’ ATSAYDI

Amerikan haber sitesi Businessinsider olayın güvenlik boyutuna odaklanarak, ABD Başkanı Trump’ın hesabının kapatılmasını ‘korkunç’ diye niteledi. Twitter hesabının kapatılmasının önemli bir güvenlik açığına işaret ettiğini belirten site, “Gerçekten hesabın kapatılmasında eğlenceli ya da övünecek bir durum yok. Aslında, bu korkunç... Ya o personel Twitter hesabından bir şey yazsaydı ya da Kuzey Kore’ye doğru nükleer füzelerin yola çıktığını söyleseydi” sorularını yöneltti.

OLAYLA İLGİ ÜÇ SORU

Amerikan CNN televizyonunun internet sitesi, Trump’ın hesabının kapatılmasıyla ilgili üç soruyu gündeme getirdi:

- Bu, nasıl olabildi?

Bir çalışanın Başkan’ın hesabını çökertmesi insanların Twitter’ın uygun iç kontrol mekanizmalarına sahip olup olmadığı sorularını yöneltmesine yol açtı. Bilişim şirketi Cisco’nun sibergüvenlik uzmanı Subramanian Udaiyappan, “Bu, bir insan ihmali ve işleyiş yetersizliği vakasıdır” dedi.

- Bunu kim yaptı?

Twitter, olayın faili olan personelin ismini açıklamadı ancak, şahsın “müşteri destek çalışanı” olduğunu kaydetti. Şimdi büyük soru Twitter’da bu güce sahip kaç çalışan olduğu. Adının açıklanmasını istemeyen eski bir Twitter çalışanına göre rencide edici tweet’ler paylaşan hesapları izleyen Twitter personelinin kullanıcı hesaplarını askıya alma yetkisi bulunuyor.

- Daha önce oldu mu?

Yüksek profilli hesaplar daha önce de kapatılmıştı. Örneğin Twitter ekimde geçici olarak Rose McGowan’ın hesabını Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili paylaşımlarından ötürü askıya almıştı. Sert tepki gelince Twitter geri adım atmıştı.

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın “@realDonaldTrump”kullanıcı adıyla kullandığı hesabı önceki akşam Washington DC saatiyle 19.00 sularında kapatıldı. 41.7 milyon takipçisi olan Trump, Twitter’a Mart 2009’da katılmış, o zamandan bu yana 36 binden fazla tweet atmıştı.