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    Perşembe günü yoklama alınır mı?

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Perşembe günü yoklama alınır mı sorusu, okulun son haftasında müfredattaki derslerin sonlanması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Cuma günü karnelerin verilecek olması nedeniyle okullarda devamsızlık probleminin yaşanıp yaşanmadığını merak eden öğrenciler, sorgulamalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki, perşembe günü yoklama alınır mı? İşte, devamsızlık bilgisi hakkında detaylı bilgiler

    Perşembe günü yoklama alınır mı sorusu öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Karnelerin dağıtılmasına 48 saatten az kaldığı şu dakikalarda, perşembe günü yoklama alınır mı sorusu, birçok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    PERŞEMBE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

    Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.

    İlk dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Havaların soğuması nedeniyle evlatlarının dışarı çıkmasını istemeyen yüz binlerce vatandaş, son hafta yoklamasının önemini sorguluyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı önemini korurken, öğrencilerin konuyu detaylı araştırması ise hız kesmiyor.

    Normal şartlar altında, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmektedir. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilir. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

    Etiketler: yarın okul var mı , yarın devamsızlık alınacak mı , perşembe günü devamsızlık alınacak mı
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