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    Perişan Düşes

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 23:52 | Son Güncelleme:

    Üçüncü çocuğuna hamile olan Cambridge Düşesi Kate Middleton (35), her 100 kadından birinde rastlanan ‘hyperemezis gravidarum’ hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

    SABAHLARI yoğun mide bulantısı ve yorgunluk belirtileriyle sarsılan prenses için Kensington Sarayı seferber oldu. Prens William, eşi Kate Middleton’ın eski usul zencefilli bisküvileri de denediğini, ancak işe yaramadığını söyledi. Kate Middleton, ikinci hamileliğinde de aynı sorunları yaşamıştı.

    730 EURO’YA SATILDI
    Öte yandan Kate ve William’ın 2011’deki düğününden kalan bir dilim pasta 730 Euro’ya (3 bin TL) alıcı buldu. Londra’daki Chiswick müzayede evi açık artırmada kraliyet düğününden tam 6 yıl sonra bir dilim pastanın satıldığını duyurdu.

    8 katlı düğün pastasından olan dilim, biçilen değerin altına satıldı.

    İŞTE O PASTA
    Kate ile William’ın düğünündeki dev pastanın bir dilimi yıllar sonra alıcı buldu.

    Perişan Düşes

    Etiketler: Kate Middleton , hyperemezis gravidarum , gazetehaberleri
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