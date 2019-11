Perilerin en çok sevdiği şehir 

KUMSALDA, SOKAKTA MERENGE



Kristof Kolomb ünlü yolculuğu sırasında karaya ilk kez bu adada çıkmış, İspanya kral ile kraliçesine yazdığı mektupta şu sözlerle anlatmış: “Yeryüzünde bundan daha güzel bir yer olamaz.” Kolomb’un gemiden iner inmez gördüğü manzara bugün büyük ölçüde aynı.



Yerli halkın “Taino” adını verdiği ada Kolomb tarafından Hispaniola (Küçük İspanya) olarak isimlendirilmiş. Sömürge öncesine ait çok fazla bilgi olmamakla birlikte, Dominik tarihi boyunca birçok kez bağımsızlığını ilan etmiş. 1821’de İspanya’dan, 1844’de komşusu Haiti’den ve son olarak 1865’te gene İspanya’dan geri almış özgürlüğünü. 1844’te bağımsızlık mücadelesini ise milli bayram olarak kutlayarak daha özel bir yere koymuş. Bayrağındaki üç renkten mavi bağımsızlığı, beyaz kurtuluşu ve kırmızı kahramanlarının kanını temsil ediyor. Çok uzun yıllar tütün, kahve ve şeker üretimi önde gelirken son yıllarda ekonominin lokomotifine turizm geçmiş. Ülke misafirlerini kumsalda, sokakta, meydanlarda merenge dansı ve müziğiyle ağırlıyor.



PUNTA CANA



Bembeyaz kumsallar



Gündelik yaşamın hızından ve yorgunluğundan kaçmak isteyenler için burası bir “Rüyalar Diyarı”. 30 kilometreden fazla bembeyaz kumsal ve yeşil mavi karışımı kristal bir deniz.



Palmiye ağaçlarının nazlı nazlı salınışının eşlik ettiği manzara bile, tek başına, buraya gelmek için yeterli. Oteller genellikle “her şey dahil” sistemiyle çalışıyor. Punta Cana’da her an bir şöhrete rastlayabilirsiniz. El Cortecito Inn (Tel: 00 809 552 0639) diğerlerine oranla daha makul ücretlere hizmet veriyor. Bütçeleri daha geniş olanlar için ise Paradisus Palma Real (Tel : 00 809 688 5000) önerilebilecek konaklama adresleri arasında. Gece hayatından hoşlananlara Punta Cana’da müzik, dans ve eğlence için Bavaro Disco (Tel: 00 809 686 5797) gibi yerler olduğunu da belirteyim.



ALTOS DE CHAVON



Turistik köy



Dominik Cumhuriyeti’nin en önemli şehirlerinden biri La Romana. Sanayi merkezinde ne işim var, diye düşünmeyin; çünkü burada Ortaçağ Avrupa’sına ait gibi görünen bir köy ülkenin en hoş sürprizlerinden biri olarak karşınıza çıkıyor. Köyün 1976 senesinde başlayan inşaatı 1980’de sona ermiş. Kilisesi, antikçağdan kalmış hissi veren tiyatrosu, o döneme ait mimarisi, sanat galerileri, moda okulu ve arnavutkaldırımlı sokakları ile Altos de Chavon “mutlaka görülmesi gereken yerler” listenizde olmalı. MERENGE



Müziği, dansı bu adada doğdu



Dominik halkı için müzik her zaman çok önemli olmuş. Tarih bize çok eski çağlarda ada yerlilerinin yasalarını bile kuşaklar arasında müzikle aktardığını söylüyor. Müzik gezinizin her anında sizinle olacak, çünkü merenge dansının doğduğu topraklardasınız. Dansın doğuş öyküsü ise şöyle: Ada halkı savaştan dönen bir kahramanı karşılamak için limanda toplanmış ve sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak kahramanın gemiden inerken vurulan bacağından ötürü topalladığını görünce herkes bir an donup kalmış. Asker de üzgünmüş, çünkü bir daha dans edemeyeceğini düşünüyormuş. İşte tam da o anda toplanan kalabalıktan biri müziğin ritmine uygun olarak bir bacağını sürüyerek dansın figürlerini yapmaya başlamış. Adımlara ayak uyduranlar savaştan dönen kahramanı da aralarına alarak dans etmeye devam etmiş. Dans günümüzde merenge olarak biliniyor. Öğrenmesi çok kolay olan ve insanın kanını kaynatan bu dansı bilmiyorsanız bile mutlaka deneyin.