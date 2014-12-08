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Performans Tutkunları İçin!

08.12.2014 - 14:28 | Son Güncelleme:

Simin Bıçakcıoğlu'nun yaptığı test sürüşünde Fakir Veyron'un motor gücü, manevra kabiliyeti, çekiş gücü, darbelere karşı dayanıklı gövdesi ve tabi ki yüksek performansı tam not aldı.

Sizde bu rakipsiz performansı evinizde mutlaka deneyin.

2400 Watt motor gücü ve 400 Watt'lık emiş gücü, sağladığı yüksek performansıyla evinizde temizliği bir keyif haline getiriyor.

Yıkanabilir H.E.P.A. 13 filtresi ve yeni nesil Cyclone filtre sistemi sayesinde hem alerjiye neden olabilecek mikrop, bakteri ve ev akarlarının %99.9'nu hapsediyor hem de çekiş gücünün azalmasını önlüyor.


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