Perde takarken öldü

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Bulut, perde takmak için kanepenin üzerine çıktı. Dengesini kaybedip yere düştüğü belirlenen ve başından darbe alan Bulut, ağır yaralandı.



Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.