Perakende SektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼kselen deÄŸeri Adese halka aÃ§Ä±lÄ±yor

Perakende sektÃ¶rÃ¼nde ulusal zincirler arasÄ±nda yer alan Adese ilk marketini 1991 yÄ±lÄ±nda aÃ§tÄ±. Ä°ttifak Holding'in perakende sektÃ¶rÃ¼nde bÃ¼yÃ¼me kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile hÄ±zlÄ± bir geliÅŸim sÃ¼reci yaÅŸayan Adese, Konya, Ankara, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Bolu, Aksaray ve Karaman olmak Ã¼zere 9 ilde 136 maÄŸaza sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±. Â

96.664 metrekare net satÄ±ÅŸ alanÄ±nda 3 bin 600'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla milyonlarca mÃ¼ÅŸteriye hizmet veren Adese'nin bÃ¼nyesinde ayrÄ±ca 3 adet alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi bulunuyor.Â Adese'nin ticari gayrimenkul portfÃ¶yÃ¼nde bulunan Kulesite, EreÄŸli Parksite ve Aksaray Parksite alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri bulunduklarÄ± kentlerin simgesi ve sosyal yaÅŸamÄ±n en Ã¶nemli merkezleri halinde. 42 katlÄ± Kule Plaza Ä°ÅŸ Merkezi'nde 13 ofis katÄ±na da sahip olan Adese aynÄ± yapÄ±nÄ±n son Ã¼Ã§ katÄ±nda hizmet veren Kulesini Cafe ve Restoran'Ä±n da sahibi ve iÅŸletmecisi konumundadÄ±r.Â

SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÃ¢rlÄ±lÄ±k ve bÃ¼yÃ¼me politikasÄ±yla hizmet aÄŸÄ±nÄ± ulusal ve uluslararasÄ± boyutta geliÅŸtirme hedefinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Adese Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã–zeskiciler; Perakende sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan birisi olan lojistik alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunduÄŸunu bildirdi. Ã–zeskiciler; Adese'nin Konya'da iki, Ä°stanbul, Ankara ve Mersin'de de birer adet olmak Ã¼zere toplam beÅŸ adet lojistik deposunun bulunduÄŸunu ayrÄ±ca Konya'daki maÄŸazalara Ã¼rÃ¼n tedarik eden bir adet unlu mamÃ¼ller Ã¼retim tesisinin de mevcut olduÄŸunu belirtti.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda halka arz sÃ¼reci ile ilgili de bilgi verenÂ Adese Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã–zeskiciler "Adese, gÃ¼Ã§lÃ¼ alt yapÄ±sÄ±, mali ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± ve hizmet kalitesinin yanÄ± sÄ±ra istikrarlÄ± geliÅŸim Ã§izgisiyle de dikkat Ã§ekmektedir. Perakendenin yÃ¼kselen deÄŸeri Adese, ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yazÄ±lÄ±mlarÄ± Ã¼retebilme (Adese Kart, B2B,ERP) ve kendi personelini yetiÅŸtirme kabiliyetine sahiptir. Adese, sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ bir finansal alt yapÄ±ya deÄŸil, deÄŸerli bir entelektÃ¼el sermeyaye de sahiptir ve en Ã¶nemlisi, insani deÄŸerler anlamÄ±nda Anadolu'lu, kalite algÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan evrensel bir markadÄ±r. Halka arz ile birlikte bu baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± daha yÃ¼ksek seviyelere taÅŸÄ±mak istiyoruz. Arzdan elde edeceÄŸimiz deÄŸerle yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istikrarlÄ± bÃ¼yÃ¼me ivmesini daha da hÄ±zlandÄ±rmak istiyoruz.

Halka arz edilecek hisselerin yÃ¼zde 40'Ä± yurtiÃ§i bireysel yatÄ±rÄ±mcÄ±lara, yÃ¼zde 20'si yurtiÃ§i kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lara, yÃ¼zde 40'Ä± ise yurtdÄ±ÅŸÄ± kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ayrÄ±ldÄ±. Adese halka arzÄ±nÄ±n toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, ek satÄ±ÅŸ hariÃ§, yaklaÅŸÄ±k 68 - 86 milyon TL aralÄ±ÄŸÄ±nda olacak" dedi.

MaÄŸaza aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi ve sektÃ¶rÃ¼n ilk sÄ±ralarÄ±nda yer almayÄ± hedefleyen perakende sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼kselen deÄŸeri Adese'nin yÃ¼zde 29,39'u, ek satÄ±ÅŸla birlikte yÃ¼zde 33,8'i halka aÃ§Ä±lacak. Adese halka arzÄ±nda talep toplama 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸecek.



HALKA ARZIN KÃœNYESÄ°

Â Â Halka arz fiyat aralÄ±ÄŸÄ±: 7,75-9,75 TL

Â Â Talep toplama tarihleri: 25-26-27 Ekim 2011

Â Â Halka arz yÃ¶ntemi: Fiyat AralÄ±ÄŸÄ± ile Talep Toplama

Â Â Halka arz edilen nominal tutar: 8.817.199 TL

Â Â Halka aÃ§Ä±lacak oran: %29,39

Â Â Ek satÄ±ÅŸ hakkÄ±: 1.322.579 TL

Â Â Ek satÄ±ÅŸ sonrasÄ± halka aÃ§Ä±klÄ±k oranÄ±: %33,8

Â Â Halka arz ÅŸekli: Sermaye ArtÄ±rÄ±mÄ± (Ek satÄ±ÅŸ olmasÄ± halinde ortak satÄ±ÅŸ)

Â Â AracÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi: En Ä°yi Gayret

Â Â Satmama taahhÃ¼dÃ¼: 180 gÃ¼n

Â Â Tahsisat gruplarÄ±: YurtiÃ§i Bireysel %40, YurtiÃ§i Kurumsal %20, YurtdÄ±ÅŸÄ± Kurumsal %40

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N

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