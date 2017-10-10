'Perakende sektörüne teşvik bekliyoruz'

GPD, gıda perakendesinde 35,000 satış noktası ve 105 milyar liralık ciroyu temsil ediyor.

GPD'nin "Ortak Gelişim Kongresi"nde konuşan Songör, son dönemde gündeme gelen yeni düzenlemelerin sektöre getireceği ek maliyet ile ilgili teşvik beklediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede bu firenin azaltılmasının önemli bir etken olduğuna biz de inanıyoruz.

Ancak, getirilen düzenlemenin maliyeti kârlılık ve verimlilik mücadelesindeki sektörümüze ek bir yük getirecek. Düzenleme; üretici, aracı, hal ve marketlerde ciddi bir maliyet yaratacak. Yatırım maliyetlerinin üzerine enerji ve bakım maliyeti de eklenecek" dedi ve ekledi:

"Bu maliyetlerin tüketicimize en az düzeyde yansıması için, şimdiye kadar perakendenin pek de faydalanamadığı bir teşvik sistemi geliştirilmesini elzem buluyoruz. Üretici ve aracıların teşviklerle desteklenmesi gündemde iken, esas maliyeti yüklenen perakendecilerin bu teşvikler dışında bırakılmaması gerekir."

Hükümet, yaş meyve-sebzede tedarik zincirinde yüzde 25-30'a ulaşan firenin düşürülmesi için sektöre ilişkin bazı yeni standartlar belirleyerek bunların zorunlu olarak uygulanması ve geçiş sürecine ilişkin bazı kararlar almıştı.

Perakende sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan personel maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Songör; asgari ücrete yapılan yüzde 30 artış sonrası getirilen desteğin uzatılmasının gündeme alınmasını beklediklerini söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye'de toplam gelir vergisinin yüzde 18'i, kurumlar vergisinin yüzde 26'sı, KDV'nin ise yüzde 8'inin perakende sektöründen elde ediliyor. Sektör iki milyon kişiye istihdam sağlıyor.