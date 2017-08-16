MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Perakende satışlar yılın zirvesinde

Perakende satışlar yılın zirvesinde

AA
16 Ağustos 2017 - 08:34Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 08:34

Ülkede perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 artarak son 7 ayın en büyük yükselişini kaydetti, beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi. Haziran ayına ait perakende satışlarındaki değişim yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,3 artışa revize edildi.

ABD’de perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artışla beklentiyi aşarak yılın en iyi performansını kaydetti.  ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar temmuzda önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 478,9 milyar dolar oldu. Yılın başından bu yana en büyük artışını kaydeden perakende satışların yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu.

Perakende satışların temmuzda beklentinin üstünde artmasında otomobil, mobilya, inşaat, gıda ve muhtelif perakende mağazalarının satış gelirlerinin yükselmesi etkili oldu. Otomobil hariç perakende satışlar da temmuzda diğer kalemlerdeki sağlam artışlarla yüzde 0,5 artarak yüzde 0,4 artış beklentisini geride bıraktı. 

Öte yandan, rapor benzin istasyonlarındaki satışların değişken fiyatlar nedeniyle yüzde 0,4 gerileyerek düşüşünü sürdürdüğünü gösterdi. 

Bu arada, haziran ayına ait perakende satışlarındaki değişimin yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,3 artışa revize edilmesi raporun en çok dikkat çeken noktasını oluşturdu. 

Analistler, yılın başından bu yana zayıf seyreden perakende satışların temmuzda güçlü artmasının ekonominin üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yaptığına işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, haziran ayına yönelik yukarı yönlü revizyonun ikinci çeyrek büyüme rakamlarının yükseltilmesini sağlayabileceği öngörülüyor.

Etiketler: Perakende satışlar , satış , abd perakende satış
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri