Perakende satışlar yılın zirvesinde

ABD’de perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artışla beklentiyi aşarak yılın en iyi performansını kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar temmuzda önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 478,9 milyar dolar oldu. Yılın başından bu yana en büyük artışını kaydeden perakende satışların yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu.

Perakende satışların temmuzda beklentinin üstünde artmasında otomobil, mobilya, inşaat, gıda ve muhtelif perakende mağazalarının satış gelirlerinin yükselmesi etkili oldu. Otomobil hariç perakende satışlar da temmuzda diğer kalemlerdeki sağlam artışlarla yüzde 0,5 artarak yüzde 0,4 artış beklentisini geride bıraktı.

Öte yandan, rapor benzin istasyonlarındaki satışların değişken fiyatlar nedeniyle yüzde 0,4 gerileyerek düşüşünü sürdürdüğünü gösterdi.

Bu arada, haziran ayına ait perakende satışlarındaki değişimin yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,3 artışa revize edilmesi raporun en çok dikkat çeken noktasını oluşturdu.

Analistler, yılın başından bu yana zayıf seyreden perakende satışların temmuzda güçlü artmasının ekonominin üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yaptığına işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, haziran ayına yönelik yukarı yönlü revizyonun ikinci çeyrek büyüme rakamlarının yükseltilmesini sağlayabileceği öngörülüyor.