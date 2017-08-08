Perakende satış hacmi yüzde 1.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.2 artarken, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 1.6 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5.4,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.9 azalırken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.2,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4.4 arttı,

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları ise aynı seviyede kaldı.

Perakende satış hacmi yıllık bazda otomotiv yakıtı dışında gıda dışı satışlar yüzde 1.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.5 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2.1,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9.3 artarken,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4.0,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 5.0,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 6.5 azaldı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 artarken, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 1.4 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da Haziran’da yıllık bazda yüzde 12.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 9.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 19.3 arttı. (Grafik - Tablo)