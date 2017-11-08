Perakende satış hacmi azaldı

Teknoloji tabanlı araştırmaların ve girişimlerin ticarileştirilmesi amacıyla faaliyete geçen, Teknoloji TrTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın eylül ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,9, elektrikli eşya ve mobilya yüzde 1,8, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1,3 artarken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 10,1, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2 azalış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Aynı ayda gıda,

içecek ve tütün satışları yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 arttı.

Gıda dışı sektörlerin geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 9,2 artış gösterirken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,3, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 6,2, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,4 azalış kaydetti.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün

satışlarında yüzde 1,3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0,4 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15,9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro üçüncü çeyrekte 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 artış gösterdi.